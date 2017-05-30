Нацбанк снизил курс гривны, доллар "отвоевал" четыре копейки

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2952,2658 грн.
Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на четыре копейки.
Официальный курс гривны на 30 мая:
100 долларов — 2638,7789 грн (29 мая — 2634,5368);
100 евро — 2952,2658 грн (2949,6274);
10 рублей — 4,6531 грн (4,6419).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.