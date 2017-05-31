Эксперт объяснил, почему ассоциация Украины с ЕС стала очередным поражением России

Получение Украиной ассоциированного членства с Евросоюзом стало продолжением цепочки поражений России в европейской политике.

Об этом председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак рассказал в комментарии "Главреду".

"В отличие от зоны свободной торговли, которая существует уже больше года между Украиной и Евросоюзом, Соглашение об ассоциации — это, скорее, политическое соглашение, которое является предтечей получения нашей страной полноправного членства в ЕС. И темпы получения полноправного членства зависят теперь не от Европы, а от самой Украины — от скорости приведения украинского законодательства в соответствие с европейскими законами и нормами, прежде всего, в вопросах, касающихся безопасности, продовольствия и развития экономического направления через зону свободной торговли с ЕС", — говорит эксперт.

"Положительное голосование парламента в Нидерландах за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС стало продолжением цепочки поражений России в европейской политике. Эта цепочка берет начало на французских выборах президента, где победили не три ставленника Кремля, на которых делало ставку российское руководство, а совсем неожиданный кандидат, который еще за полгода до выборов даже не рассматривался в качестве кандидата в президенты Франции", — продолжает экономист.

"Антироссийские настроения в Европе начинают побеждать массированную российскую пропаганду, благодаря которой Кремлю какое-то время удавалось добиваться своих целей", — добавил председатель Комитета экономистов Украины.

"Сейчас Украина должна воспользоваться ситуацией — тем, что произошло такое изменение в ее пользу в политике Евросоюза и его ведущих стран. Украинской власти наконец-то нужно стать инициатором законодательных изменений, которые бы позволили согласовать наше законодательство с европейским, а не ждать очередных порций требований или условий от ЕС, МВФ или кого-либо другого. Сейчас мяч на поле Украины, и этим нужно умело воспользоваться", — резюмировал Андрей Новак.

Напомним, политический обозреватель Олег Пономарь заявил, что ассоциированной членство Украины с ЕС означает, что точка невозврата в зону влияния России пройдена окончательно.