Нацбанк повысил курс гривны: доллар снова подешевел

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,6413 грн.
Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.
Официальный курс гривны на 1 июня:
100 долларов — 2631,0335 грн (31 мая — 2635,2778);
100 евро — 2952,2827 грн (2944,3959);
10 рублей — 4,6413 грн (4,6628).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.