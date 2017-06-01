Нацбанк повысил курс гривны: доллар снова подешевел

Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.

Официальный курс гривны на 1 июня:

100 долларов — 2631,0335 грн (31 мая — 2635,2778);

100 евро — 2952,2827 грн (2944,3959);

10 рублей — 4,6413 грн (4,6628).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.