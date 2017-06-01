Цивилизационный выбор. Эксперт объяснил, что Украине даст ассоциация с ЕС

Соглашение об ассоциации с ЕС дает Украине возможность подключиться к соответствующим инвестиционным программам Евросоюза.

Об этом директор Института трансформации общества Олег Соскин рассказал в комментарии "Главреду".

"Да, их инвестиции защищены системой европейского законодательства, но Украина приняла все их нормы. Теперь эту модель нужно наполнять практическими механизмами", — отметил он.

По мнению экономиста, для молодежи это перспективно в плане обучения — украинцы теперь свободнее могут ехать на учебу в европейские университеты (упрощенная процедура).

"Помимо этого, теперь нам необходимо будет во всех структурах иметь замов по евроинтеграции, с которыми нужно будет согласовывать программы по реализации генерального плана наполнения практическим содержанием всех наших евроинтеграцинных задач", — пояснил он.

Соскин также подчеркнул, что в данный момент Украина не в состоянии выполнять абсолютно все обязательства по этому соглашению.

"Например, мы очень подняли планку по всем антикоррупционным структурам, е-декларированию и т.д. В этом есть некоторый перехлест. Особенно это касается практически террора против политических систем и структур, где произошел явный перекос. Как теперь это все сбалансировать — мы теперь будем должны постоянно советоваться с ЕС по всем этим вещам, чтобы это не было воспринято как нарушение Копенгагенских критериев, существующих в ЕС", — пояснил он.

По его мнению, в Украине нужно упрощать модель ведения бизнеса.

"Мы должны будем открыть рынки, в том числе автомобильный, для европейских стран, снять все ограничения. Придется решать вопрос и с сельхозземлями. То есть теперь мы не имеем права быть закрытыми и должны искать механизмы, как открыть все каналы захода европейцев к нам", — отметил директор Института трансформации общества.

"Главное, что европейцы все-таки нас признали, что мы сделали всю предварительную работу и получили мандат почти кандидата в Евросоюз. Понятно, что нам, возможно, и не придется туда вступать к тому времени — лет через 15-20. Может, уже и ЕС не будет в нынешнем виде. Но практически Украину признали. Признали, что то, что она делала, соответствует европейской модели развития. Соглашение об ассоциации и его ратификация всеми — это признание нашего европейского цивилизационного выбора", — добавил экономист.

"Теперь логично, что нам необходимо вводить визовые отношения со всеми постсоветскими странами, со странами СНГ. Прежде всего, с Россией. Нельзя иметь ассоциацию и безвизовый режим с Евросоюзом и одновременно безвиз с Россией и Беларусью. Мы должны ввести с ними визовый режим, потому что это страны чужой цивилизационной модели", — резюмировал Соскин.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему ассоциация Украины с ЕС стала очередным поражением России.