В "Газпроме" пожаловались, что рассмотрение иска Украины по трубопроводу OPAL пройдет без них

6 июня 2017, 14:14

Нас не допустили стороной к рассмотрению этого вопроса, заявил Александр Медведев.

«Газпром» не допустили к рассмотрению иска по OPAL

Европейский суд не допустил "Газпром" к рассмотрению иска Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в отношении решения Еврокомиссии о расширенном доступе "Газпрома" к газопроводу OPAL.

Об этом на пресс-конференции в Москве сказал заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, сообщает УНИАН.

"Нас не допустили стороной к рассмотрению этого вопроса", — сказал Медведев, отвечая на вопрос относительно дела по OPAL.

Напомним, что 29 марта Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" подал иск в Общий суд Европейского суда справедливости, в котором заявляет о необходимости отменить решение Еврокомиссии о расширенном доступе российского газового монополиста "Газпрома" к газопроводу OPAL, по которому газ поступает из "Северного потока" на рынки Центральной Европы.

Согласно позиции госхолдинга, принятие данного решения ЕК без консультаций с Украиной нарушает статью 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обязательства ЕС по Договору к Энергетической хартии и Договору об учреждении Энергетического сообщества.

"Нафтогаз" аргументирует свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий Комиссии. Кроме того, оно противоречит Директиве ЕС 2009/73 и не способствует усилению конкуренции, создает угрозы безопасности снабжения Украины и других восточноевропейских стран, а также эффективному функционированию внутреннего рынка ЕС и Энергетического сообщества, поскольку усиливает доминирование "Газпрома" и связанных с ним компаний", — отметили в пресс-службе.

По данным "Нафтогаза", решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" дополнительного доступа к 30% мощностей газопровода OPAL (при уже имеющихся 50%), которое позволяет объединить мощности "Северного потока" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям нашей страны как одного из ключевых транзитеров газа в Европу в размере не менее 290-320 млн долл. в год, а транзит сократится на 10-11 млрд кубометров топлива в год.

Данное решение было опротестовано в суде Европейского Союза польской нефтегазовой компанией PGNiG. По данным PGNiG, 27 декабря 2016 года суд ЕС приостановил решение о доступе "Газпрома" к OPAL.

В начале марта "Нафтогаз" обратился в Общий суд Европейского суда справедливости с запросом о приобщении иска холдинга к иску польской компании PGNiG.

Отметим, что немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода "Северный поток-1", который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая протяженность газопровода составляет 470 км, а мощность — 36,5 млрд кубометров газа в год.

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Газпром суд Нафтогаз OPAL
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