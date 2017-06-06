Россия приглашает Украину в Москву для переговоров по транзиту газа в Европу

6 июня 2017, 14:13

Россия может сохранить некоторые объемы транзита газа через территорию Украины после 2019 года.

Российский "Газпром" немарен обсудить с представителями Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" вопрос транзита газа в Европу после 2019 года. В связи с этим россияне приглашают представителей Украины на переговоры в Москву.

Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, пишет УНИАН.

"Мы готовы вступить в переговоры. Приглашаем наших украинских коллег приехать к нам. Поскольку они представляют услуги, в этом нет ничего злонамеренного — приехать к нам", — сказал он.

Медведев подтвердил, что Россия может сохранить некоторые объемы транзита газа через территорию Украины после 2019 года.

"То, что определенные объемы могут остаться для транзита через Украину — это так. Но масштаб этих объемов будет зависеть, в том числе от условий, которые могут быть предложены и согласованы украинской стороной", — добавил он.

Стоит отметить, что транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 млрд куб. м. В январе-апреле 2017 года транзит увеличился по сравнению с январем-апрелем 2016 года на 23% — до 30,5 млрд куб. м.

Действующий контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" предусматривает обязательный транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года.

Ранее глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после января 2020 года транзит газа через Украину будет снижен до 15 млрд куб. м газа в год.

На сегодня Россия осуществляет два проекта по строительству (или подготовке к заключению контракта на строительство) газопроводов, которые будут транспортировать газ в обход территории Украины. Это "Северный поток-2", который идет по дну Балтийского моря, и "Турецкий поток" — по дну Черного моря.

"Газпром" также намерен увеличить прокачки газа через действующий "Северный поток-1", что пытаются оспорить "Нафтогаз" и польская нефтегазовая компания PGNiG.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что транзит российского газа через Украину в Евросоюз может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.

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