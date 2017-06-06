Гройсман убирает Насалика — СМИ

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ближайшее время покинет свой пост. Решение о смене Насалика уже принято премьер-министром Владимиром Гройсманом. В данный момент идут консультации по персоне приемника.

Об этом стало известно от источника из окружения премьера, где эта информация активно обсуждается, сообщает gazeta.ua.

Наиболее вероятным приемником Насалика на посту министра энергетики может стать уроженец с. Калиновка, Винницкой области, руководитель профильного Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса в Верховной Раде Александр Домбровский. На выборах в Верховную Раду 2014 года он был переизбран народным депутатом Украины от избирательного округа № 11, выдвигался от Блока Петра Порошенко и набрал 51 % голосов.

По данным источника в Кабмине, там рассматриваются также кандидатуры экс-министров энергетики Ивана Плачкова и Владимира Демчишина. "В преддверии ожидаемых летних пиковых нагрузок на энергосистему Украины, в условиях дефицита угля, приемник Насалика должен быть компетентным и понимающим реальную обстановку в энергетике Украины", — сетуют в Кабмине.

Кроме того, по информации источника, в Кабмине не исключают вероятность того, что Насалик удержится на своем посту, при условии, что все остальные кандидаты откажутся принимать отрасль в столь тяжелое время. Ключевой претензией к Насалику является полное отсутствие конкретных действий министерства по реформированию отрасли, на фоне большого числа сомнительных публичных заявлений министра. С начала 2017 года министерство энергетики демонстрирует потерю контроля над ситуацией, начиная с блокады поставок угля из ОРДЛО и заканчивая бойкотированное деятельности НАК "Нафтогаз Украины" считают в Кабмине. Смена руководителя должна оздоровить ситуацию и дать новый импульс реформам в энергетической сфере.