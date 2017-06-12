Позиция страуса. Экс-министр назвал минусы отмены госрегулирования цены продуктов

12 июня 2017, 14:10

Государство как бы умывает руки и говорит, что оно тут ни при чем, считает Владимир Лановой.

Отмена украинским правительством с 1 июля государственного регулирования цен на продукты может привести к росту их стоимости и падению качества.

Об этом президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал в комментарии "Главреду".

"Оценка решения Кабинета министров отменить государственное регулирование цен на продукты питания не может быть однозначной. Рыночная экономика действительно нуждается в договорных ценах, а не в тех, которые контролируются государством", — напомнил бывший член украинского правительства.

"Но, с другой стороны, принимая такое решение, государство должно влиять на все факторы, влияющие на рост стоимости товаров. А такими факторами являются: прежде всего, рост стоимости энергетических ресурсов, стоимость недвижимости, размер заработной платы и т.д. Если государство доверяет рынку и "отпускает" цены, то при этом оно всеми силами должно "зажать" всевозможные факторы роста стоимости производства", — подчеркнул экономист.

"Другими словами, при производстве продовольственных товаров используется электроэнергия, моторное топливо, материалы (зерно, сахар и т.д.), на производство которых также тратятся соответствующие ресурсы. И когда государство само "снизу" подгоняет стоимость товаров, поднимая тарифы и цены, позволяя кратные повышения, оно само подталкивает рост стоимости", — заметил эксперт.

"Далее, если государство отказывается от контроля за ценами на товары, стоимость которых возрастает, безусловно, стоимость и цена будут возрастать. Таким образом, государство как бы умывает руки и говорит, что оно тут ни при чем. А оно-то как раз очень при чем! Государство виновато, потому что ничего не сделало, чтобы рынки были сбалансированы, чтобы затраты были стабильными, а не возрастали ежеквартально. Ведь в Украине растет инфляция, она растет и при нормированных и контролируемых ценах. Что же будет, если государство накручивает газовые и различные энергетические затраты, а потом смотрит — какой же будет цена? Безусловно, так цены будут расти, инфляция вырастет, ухудшение уровня жизни украинцев продолжится, а также продолжится уменьшение накоплений в экономике и сокращение инвестиций. Все эти факторы будут только ухудшать экономическую ситуацию", — поделился мнением президент Центра рыночных реформ.

"Поэтому такая "позиция страуса" — голову в песок, ничего не вижу — недостойна государства. Украинцам не нужна такая государственная машина и регулирование", — считает бывший министр экономики.

В то же время он заметил, что для производителей продуктов такое решение Кабмина однозначно выгодно: "Теперь они не будут ни от кого зависеть. Им не нужно будет пытаться уложиться в рамки цен и ограничений, которые установит государство".

"Крайне важным для производителей будет сохранять качество товаров, не ухудшать его. Возможно, чтобы удержаться в рамках старых цен при новых затратах, им придется ухудшать качество товаров, заменять какие-то материалы, используемые в производстве, менее качественными и более дешевыми, второсортными. Например, если раньше пищевые отходы шли для животных, то теперь их могут начать использовать для человеческого потребления", — выразил опасение экс-чиновник.

"Безусловно, это плохо для общества, и это плохо для самих производителей. Но производители сейчас поставлены в такие условие и вынуждены так действовать. Если завтра им повысят цены на электроэнергию, что им делать? Например, производителям сахара или шоколада? Они начнут заменять соевым шоколадом! От этого будут страдать все", — говорит экономический эксперт.

"Хотя, конечно, такое решение Кабмина для производителя является некоторым выходом из ситуации, а для экономии и потребителей это — не очень выгодный шаг", — подытожил Владимир Лановой.

31 мая, Кабмин утвердил новые экономические прогнозы для Украины на 2017-й и три последующих года.  частности, правительство ухудшило показатели на 2017-й: ВВП вырастет всего на 1,8%, а инфляция составит 11,2%.

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