Эксперт объяснил, почему отмена госрегулирования цен на продукты будет стимулятором экономики

12 июня 2017, 17:10

Повышение покупательной способности людей поспособствует росту производства, говорит Ярослав Жалило.

Ярослав Жалило

Отмена Кабмином с 1 июля государственного регулирования цен на продукты в Украине не должна сказаться на их стоимости, и даже больше — может стать хорошим стимулятором для экономики.

Об этом президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило рассказал в комментарии "Главреду".

"Государственное регулирование цен на продукты питания на самом деле было отменено еще раньше, осенью прошлого года, в порядке эксперимента. Тогда я довольно скептически отнесся к этой идее, поскольку это был период довольно высоких рисков, с точки зрения инфляции: была осень, новый урожай и т.д. Однако следует отметить, что эти риски особо не реализовались. Ограниченный платежеспособный спрос населения все это компенсировал. Поэтому де-факто от данного решения Кабмина особо ничего не изменится, поскольку регулирование отменено еще осенью прошлого года", — поделился мнением экономист.

"Не думаю, что существовавшая система регулирования цен являлась достаточно эффективной, чтобы в случае возникновения инфляционных рисков им можно было противостоять. Сегодня существует масса возможностей обойти эти ограничения. Поэтому от этого решения абсолютно ничего не изменится", — уверен эксперт.

"Однако правительству и власти необходимо теперь думать о том, каким образом компенсировать инфляционные риски посредством других инструментов и механизмов, которые будут более действенными. А риски на самом деле есть, потому что сейчас высвобождаются деньги населения. Ведь у нас неплохой рост средней заработной платы (на 30-40%), минимальная зарплата выросла — таким образом, возросли доходы средних украинцев. А, кроме того, май был месяцем относительно недорогих платежек. И эти деньги, которые ранее абсорбировались в коммунальные платежи, сегодня выходят на рынок", — говорит президент Центра антикризисных исследований.

Поэтому, по его мнению, сегодня инфляционные риски повышаются: "И в данной ситуации необходимо следить, чтобы не было злоупотреблений этим возрастающим спросом. Поскольку наш рынок продовольственной продукции довольно конкурентный, я думаю, что необходимо просто отслеживать конкуренцию, и все будет нормально".

"Акцентирую внимание на том, что отменяется не только госрегулирование цен, но и отменяются рыночные сборы и т.д., то есть то, что не для потребителей, а для торговых организаций было ограничениями. Поэтому государству будет очень важно следить за этим, поскольку, к сожалению, у нас есть такая проблема как монополизм торговых сетей. Властям придется обратить внимание именно на эту проблему, чтобы не было злоупотреблений на возросшем спросе. Если это сделать, то повышение покупательной способности людей поспособствует росту производства, и это будет хорошим стимулятором для экономики", — подытожил Ярослав Жалило.

Напомним, президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой в комментарии "Главреду" назвал минусы отмены госрегулирования цены продуктов.

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