В Евросоюзе согласовали торговые квоты для Украины

В Европейском Союзе согласовали торговые квоты для Украины.

В результате межинституциональных переговоров о предоставлении Украине торговых преференций стороны достигли компромисса, в соответствии с которым квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут сокращены, мочевина из предложений будет исключена, пишет УНИАН.

"После бурных обсуждений удалось достичь сильного компромисса, на который согласились все три учреждения (Европарламент, Еврокомиссия и Мальтийское председательство). Он предусматривает предоставление Украине преференций на все сельскохозяйственные продукты, предложенные Европейской Комиссией, причем пять из них частично восстановлены, а из промышленного комплекса удалена мочевина", — говорится в сообщении.

В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда — 2500 тонн, томатов обработанных — 3000 тонн, пшеницы — 65000 тонн, кукурузы — 625 000 тонн, ячменя — 325 000 тонн.

"Эти сокращения являются ответом на чувствительность некоторых государств-членов в сельскохозяйственном секторе", — отмечается в сообщении.

Кроме того, согласованный текст делает акцент на борьбу с коррупцией, что является одним из условий выделения торговых преференций Украине. Кроме того, товары, которые вывозятся с территорий, захваченных сепаратистами, будут предметом дополнительных проверок. Также Европейскую Комиссию обязали более подробно отчитываться о реализации этих преференций.

"Принятое вчера решение обеспечивает поддержку торговли с Украиной при одновременной защите уязвимых для фермеров и промышленности ЕС интересов", — прокомментировал докладчик от ЕП Ярослав Валеса результаты переговоров.

Преференции будут введены на срок до трех лет, в качестве дополнения к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Напомним, 6 июня в ЕС согласовали торговые преференции для Украины в виде расширения беспошлинных квот.