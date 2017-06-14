В России продлили еще на три месяца арест Липецкой фабрики Roshen

Московский суд продлил до 13 сентября арест Липецкой кондитерской фабрики Roshen.

"Суд продлил арест объектов недвижимости Roshen до 13 сентября", — сказал собеседник агентства, пишет УНИАН.

Напомним, 20 января стало известно, что украинская корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики.

Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.

Около 700 человек персонала фабрики уже проинформированы об остановке деятельности фабрики и сокращениях.

Ранее сообщалось, что в России было арестовано имущество липецкой фабрики Roshen.