Своевольный шаг Сената США. Меркель недовольна последствиями ужесточения санкций против РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила недоумение тем фактом, что при ужесточении США санкций против России под удар попадает экономика Евросоюза.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт, пишет Deutsche Welle.

В то же время он назвал утверждение Сенатом новых ограничительных мер против РФ своевольным шагом.

По словам спикера, экономические интересы и вопросы санкций должны быть отделены друг от друга.

Ранее сообщалось, что Сенат США окончательно утвердил новые ограничительные меры против России в пакете с санкциями против Ирана. Российское государство наказали за вмешательство в прошедшие в Штатах президентские выборы.