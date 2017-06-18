Руйнівники міфів: гріти чи не гріти?

18 июня 2017, 22:11

Нагрівачі води дедалі частіше стають не предметом комфорту, а предметом необхідності.

Бойлер під кухонною мийкою

Літо наступає, а гаряча вода відступає. Кількість відвідувачів спортзалів зростає, причому часто мотивацією є не бажання схуднути, а, хоч як дивно, нормально помитися. Чому ж не можна власноруч підігріти воду (і це не про каструлі на вогні), щоб не затьмарювати собі яскраві літні будні?

Як виявилося, в українців існує низка міфів, які утримують їх від омріяного гарячого душу. Зокрема, окремою категорією виступають міфи про бойлери, з якими розбирались експерти.

Міф 1. Бойлер занадто великий, щоб його можна було повісити в квартирі, доводиться буквально "битися головою" об нього.

Реальність. Все залежить від того, куди його вішати і скільки є місця. Безперечно, у нашій країні є квартири, де, окрім як над компактом, повісити бойлер більше ніде. Але це поодинокі випадки. До того ж, зараз споживачам доступні різні моделі від вузьких вертикальних до горизонтальних, які можна розмістити прямо під стелею чи мийкою і які компактно впишуться у вашу квартиру.

Міф 2. Встановлення бойлера є неекономним і веде до великих рахунків за комунальні послуги.

Реальність. Бажання заощадити для українців є майже таким же природним, як і гарно поїсти. Тому в Інтернеті вже неодноразово точилися суперечки з приводу того, що економніше — бойлер чи централізоване водопостачання. Проте прості підрахунки показують, що вартість одного кубу води, нагрітого в бойлері, нижча за вартість гарячої води з централізованої труби.

До того ж при користуванні нагрівачем ви завжди можете контролювати температуру. За централізованого водопостачання досить часто ви отримуєте близько 50 ˚С, замість обіцяних 70-ти. Тож ви сплачуєте за гарячу воду, а отримуєте — підігріту.

 

Міф 3. Навіщо встановлювати бойлер, якщо є лічильник? Не користуєшся водою — не платиш! До того ж тарифи постійно змінюються, тому не вгадаєш, як краще заощадити.

Реальність. Тут, як кажуть, правильний засновок, але неправильний висновок. На щастя чи, радше, на жаль, у нашій країні тарифи міняються в один бік — вони зростають. Таким чином, бойлер ви встановлюєте зараз, тарифи зростають, а строк окупності скорочується. Якби ціни на гарячу воду знижувалися, а на електроенергію — зростали, тоді, звісно, використання нагрівача було б невигідним.

Що ж до лічильників, то тут механізм діє незмінно: не користуєшся — не платиш.

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Міф 4. Встановлення бойлера є проблемним, необхідно робити ремонт, змінювати сантехніку.

Реальність. Частково правда у критичних випадках: якщо вся ванна/кухня у кахлях або ж вмонтовані потаємні шафи, або стоять дуже дорогі кухонні меблі. В такому разі певний ремонт може бути необхідним, проте у 95% встановлення нагрівача є безпроблемним. Бойлер можна вмонтувати у будь-яке місце квартири з водопостачанням: у ванну, туалет чи на кухні.

Якщо ж людина не може зробити це самотужки, то вартість такої роботи обійдеться їй у 500-600 грн. Але тут критично важливим є обраний час. Необхідно відійти від стратегії більшості людей купувати все в останній момент, щоб уникнути подорожчання послуги в час пік, яка тоді може сягнути 1000 гривень. Тож якщо робити все в плановому порядку, то загалом здобуття цінного агрегату для нагріву води вийде не дуже дорогим.

Міф 5. В країні непевний час. Ніколи не знаєш, коли доведеться переїжджати, тому навіщо його купувати, якщо все одно не зможеш забрати з собою?

Реальність. Тут необхідно виокремити кілька категорій людей. Перша — ті, хто орендує квартиру, інші — власники, яким доведеться переїжджати.

В першому разі все залежить від домовленості з орендодавцем. Люди, котрі ставлять бойлер на орендованій квартирі, як правило, роблять це за рахунок орендної платні і фактично нічого за це не платять або ж платять певний відсоток (тут знов-таки — вже як домовитесь). Врешті-решт, ви та власники отримуєте воду, дешевшу, аніж "з труби".

Друга категорія людей може безпроблемно забрати нагрівач із собою, причому система централізованого водопостачання залишається абсолютно дієвою. Нові мешканці просто переходять на державне водозабезпечення. У разі надання для оренди старої квартири власники просто вказують бойлер як одну з додаткових переваг (поряд із пральною машиною, Wi-Fi тощо). В результаті чого конкурентоспроможність та орендна плата підвищується.

Настінний бойлер

Тож, як бачимо, як і більшість стереотипів, міфи про бойлери виявились досить безпідставними. Нагрівачі води дедалі більше стають не предметом комфорту, а, враховуючи реалії сьогодення, навіть предметом необхідності. Тому за вами залишається вибір — встановлювати його для щоденного користування чи насолоджуватись романтикою кип'ятіння води.

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