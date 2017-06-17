Путин начинает понимать связь между военными авантюрами и тяжелым экономическим положением РФ — экс-депутат Госдумы

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой считает, что президент РФ Владимир Путин начинает понимать связь между его военными авантюрами и тяжелым экономическим положением страны.

Об этом он рассказал "Апострофу", анализируя прошедшую 15 июня прямую линию.

По словам эксперта, мероприятие могло быть простимулировано заявлением главы украинского государства Петра Порошенко о "немытой России" и, как указал российский лидер, удачной возможностью ответить ему.

"Отношения с Украиной сейчас перемещаются, к счастью, из области военной в идеологическую, в область слов. Возможно, это хороший признак: Путин начинает понимать связь между его военными авантюрами и тяжелым экономическим положением", — отметил собеседник.

"То есть он еще не утратил возможности критического мышления. Тем более, что США сделали еще один шаг к введению новых санкций против России. Элемент страха во время прямой линии присутствовал", — добавил политик.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский написал, что внутри власти РФ есть две линии — одна направлена на жесткое подавление протестов и откровенную фашизацию страны ("Бункер"), другая — на сохранение режима без Владимира Путина ("Хунта"), они противостоят друг другу.