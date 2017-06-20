В Нацбанке назвали главную угрозу падения гривны

Потеря программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ) создаст риски для новой волны девальвации гривны.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности.

В НБУ отметили, что после национализации "Приватбанка" фокус программы МВФ сместился в сторону структурных реформ.

"Для получения следующего транша фонда Украина должна обеспечить реформу системы пенсионного обеспечения, сделать шаги к запуску рынка сельскохозяйственных земель, возобновить приватизацию государственных предприятий и усилить борьбу с коррупцией", — напомнил НБУ.

Регулятор отметил высокую актуальность программы МВФ, учитывая значительные среднесрочные риски, обусловленные существенными выплатами по государственному внешнему долгу с 2019 года.

"Значительные задержки с реализацией пакета реформ и потеря динамики сотрудничества с МВФ ограничит доступ государства на международные рынки капитала и сделает невозможным своевременное и полное обслуживание государственного внешнего долга. Это создаст риски новой волны девальвации гривны и потерю международных резервов НБУ", — подчеркнули в Нацбанке.

Напомним, директор Института трансформации общества Олег Соскин объяснил, почему гривна может рухнуть до 35 за доллар.

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