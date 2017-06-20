Эксперт рассказал, как цена нефти ударит по стоимости горючего в Украине

Цена бензина в Украине зависит от стоимости нефтепродуктов в мире и курса валют. И сейчас, когда цены на нефть начали падать, образовался потенциал для снижения стоимости бензина.

Об этом эксперт топливного рынка, директор специальных проектов ТНЦ "Психея" Геннадий Рябцев рассказал в комментарии УНН.

"Цены на бензин, дизельное топливо зависят от двух основных факторов: курс гривны к доллару и стоимость нефтепродуктов на границе. Курс гривны в последнее время укрепляется, формируя потенциал для снижения цены на бензин. Стоимость нефтепродуктов на границе Украины — снижается. Эти факторы создали потенциал для уменьшения стоимости бензина и дизельного топлива. На сегодня он составляет около 50 коп. То есть, можно сделать утешительный прогноз для автомобилистов: топлива будет достаточно, топливо будет дешевле", — сказал он.

Эксперт добавил, что в краткосрочной перспективе цены на сжиженный газ будут стабильными.

"Что касается сжиженного нефтяного газа — то ситуация улучшилась по сравнению с предыдущими месяцами этого года. Ресурса достаточно, в том числе российского, белорусского. Поставки идут даже с опережением графика, нас ждет стабильность на этом рынке", — отметил Рябцев.

Ранее "Главред" сообщал, что другу Путина дали подзаработать на поставках автомобильного газа в Украину.