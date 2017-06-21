Аналитик назвал условие, при котором россияне готовы жить хуже

Белорус, аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич заявил, что граждане России готовы жить хуже, если государство будет продолжать "генерировать гордость".

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

По словам эксперта, "российское общество демонстрирует, что в условиях, когда жить плохо, оно может неплохо проявлять солидарность и выживать".

"В чем отличие России от Украины? В Украине, когда жить становится плохо, начинают ругать власть и выходить на Майдан. В России функции государства — не обеспечение условий для жизни граждан, а генерирование гордости", — отметил собеседник.

Пока страна исполняет такую функцию — "а это война на Донбассе, Сирия, резкая риторика, хакеры — политическая власть более-менее стабильна". "С точки зрения запасов России, при теперешнем уровне напряженности на Донбассе и в Сирии РФ может в таком формате, при цене нефти 25-30 долларов, спокойно жить 5-6 лет", — добавил Тышкевич.

Ранее нардеп, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что в РФ после введения санкций экономическая ситуация значительно ухудшилась, говорят о начале необратимых процессов.