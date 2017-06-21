В Польше забраковали российский газ. Прекратили отбор из-за низкого качества

Польша приостановила отбор в свою газотранспортную систему российского газа из трубопровода "Ямал-Европа", но продолжает его транзит.

Об этом сообщил представитель польского газового оператора Gaz-System, сообщает "Прайм".

Ранее сообщалось, что оператор газотранспортной системы Польши GAZ-System сообщил о прекращении подачи в систему газопроводов страны газа, поступавшего по реверсу из "ямальского газопровода". Причиной отказа от закачки газа в сообщении компании названо его низкое качество.

Официальный представитель Gaz-System Томаш Петрасеньский пояснил, что речь идет "о российском газе", поступающем по реверсу.

В компании пояснили, что ограничения продолжат действовать до утра 23 июня, но в случае необходимости могут быть продлены.

В то же время, уточняется, что транзит российского газа через Польшу в Европу осуществляется в обычном режиме.

Со своей стороны "Газпром экспорт" сообщил, что действительно вечером 20 июня возникла кратковременная техническая проблема, связанная с качеством газа, подаваемого в систему "Ямал-Европа". Российская компания заверила, что принимает все необходимые меры для скорейшего решения проблемы и подачи газа надлежащего качества. "Газпром экспорт" заверил в принятии всех мер для того, что эта ситуация не повлияла на выполнение заявок европейских клиентов и на надежность газоснабжения Европы.

Напомним, ранее эксперт объяснил, как Украина соскочила с российской "газовой иглы".