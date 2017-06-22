"Северный поток-2" ищет деньги в Китае — российские СМИ

Оператор строительства газопровода "Северный поток-2" ведет переговоры с банками Китая о возможности финансирования проекта.

Об этом со ссылкой на источник, близкий к одному из участников проекта, сообщает российская газета "Ведомости".

Собеседник издания рассказал, что американские санкции могут помешать европейскому бизнесу финансировать строительство газопровода. Оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG провел предварительные консультации с китайскими финансовыми организациями.

На переговорах велось обсуждение возможности привлечения долгосрочного финансирования для реализации проекта. Это сообщение изданию подтвердил федеральный чиновник.

Компания "Газпром" изначально предоставила на всю стоимость строительства "Северного потока-2" гарантии на сумму около 9,5 млрд евро. Отмечалось, что партнеры из европейских стран — Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall — получат доли в данном проекте. Однако по последнему соглашению партнеры готовы в равных долях предоставить 4,75 млрд евро в виде долгосрочных кредитов. На 15 июня, пишет газета, они перевели уже 1 млрд евро, о чем заявлял зампред правления газовой корпорации Александр Медведев.

Медведев отмечал, что новые экономические ограничительные меры к России с незначительной вероятностью могут помешать европейскому бизнесу полностью выполнить взятые на себя обязательства, но близкий к одному из партнеров по реализации трубопровода собеседник издания признает, что новые санкции все же могут оказать на трубопроводный проект "как прямое, так и опосредованное влияние".

Ранее Главред сообщал, что Сенат США хочет наложить санкции на компании, подписавшие соглашение с российским "Газпромом" о финансировании проекта "Северный поток-2".