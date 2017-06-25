Евро и доллар подорожали. НБУ назвал курс гривны на понедельник

Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подорожали на одну и две копейки соответственно.

Официальный курс гривны на понедельник, 26 июня:

100 долларов — 2603,1112 грн (23 июня — 2602,5695);



100 евро — 2908,4561 грн (2906,8099);

10 рублей — 4,3635 грн (4,3269).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.