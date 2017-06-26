Цены на овощи в Украине бьют рекорды. Эксперты назвали причины

Украинцы шокированы заоблачными ценами на овощи в конце июня. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они стали выше в 5-6 раз. Так, килограмм молодого картофеля стоит почти 10 гривен, а капусты или моркови — около 20 гривен.

Эксперты агрорынка объясняют нынешние цены проблемами с урожаем из-за холодной весны, пишет издание "Сегодня".

Эксперты пока не предрекают традиционного летнего "обвала" цен.

По мнению аналитика Украинской аграрной конфедерации Дмитрия Дейна, из-за морозной весны грунтовой урожай опоздал. А тепличные овощи всегда были дорогими.

Подорожали и другие продукты питания: мясо, молоко, хлеб. В разных регионах хлеб подорожал на 7-28%, колбаса – на 4-14%, мясо – 12-32%, молоко – 27-30%.

Единственный продукт, который ощутимо подешевел – это гречка. Ее стоимость упала в 1,5 раза.

По мнению экспертов, стоимость овощей ближе к середине лета снизится, однако она не будет такой как в прошлом году.

"Не думаю, что в этом году дешевые овощи дадут годовую дефляцию, хотя небольшое, на 3-5 грн/кг, снижение будет", – прогнозирует Дейна.

По словам гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, ниже 10 грн цена молодого картофеля и других компонентов "борщевого набора" вряд ли упадет.

При этом он ожидает роста стоимости мяса и мясопродуктов еще на 12–15 грн за кг.

"До конца года цены на них точно повысятся, но, возможно, летом стабилизируются на нынешнем уровне", — подчеркнул Дорошенко.

Еще одна, но не столь значительная причина, — заработала ассоциация с ЕС, из-за которой наши ранние овощи пошли на экспорт, потянув за собой цены на внутреннем рынке.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на продукты в Украине по итогам января бьют рекорды. Дорожает почти все — от мяса и "молочки" до хлеба и муки.