Переменчивые тенденции в мире мебельной моды

Мода меняется с космической скоростью, и уследить за всеми трендами довольно сложно. Вещи, которые были на пике популярности теряют свою привлекательность и отправляются на свалку. Сложно представить, но в мире мебели тоже происходят изменения.

Всё больше людей выбирают современные шкафы-купе, столы-трансформеры и модульные прихожие вместо встроенных стенок и огромных комодов. В 2017 году минималистические стили, такие как "Лофт" и "Хай Тэк" набирают большую популярность. Они современны и дают ощущение свободы.

Как стильно оформить квартиру в 2017 году?

Если вы хотите, чтоб интерьер жилья был модным, обратите внимание на следующие тенденции:

— Оттенки синего и голубого. Эти цвета сделают помещение свежим и современным. Они напоминают о море, отдыхе, успокаивают. Стены, окрашенные в светло-голубой, сделают комнату просторнее, что играет на руку тем, у кого небольшая квартира;

— Черный и бордовый также находятся на пике популярности. В 2017 году эти цвета используются как при изготовлении мебели, так и при оформлении стен. Правильное сочетание темных тонов со светлыми, сделает комнату оригинальной и динамичной. К примеру, можно купить бордовый гарнитур в помещение с бежевыми стенами, или же скомбинировать черную кухню и белые стулья;

— Розовый и все его оттенки — тренд 2017 года. В зависимости от того, в какой пропорции используется этот цвет в интерьере, комната станет мягкой и успокаивающей, или динамичной и мотивирующей к действиям.

Что касается стилей, то в моду возвращается ретро. Сочетание старинной мебели с современными деталями превратит любую квартиру в настоящее произведение искусства. Комбинация дерева и стали, золотых оттенков с синим — это всё сделает комнату уютной и подарит хорошие эмоции.

В 2017 году минимализм не сдает обороты. Этот стиль отлично подходит для оформления всех комнат. Он исключает использование лишних предметов, благодаря чему у вас появляется достаточно свободного пространства. А также обязывает к порядку, именно поэтому на такой кухне всегда будет чистота.

Что касается текстур, то бешеной популярностью пользуется камень и дерево. Очень стильно выглядит столешница, оформленная под гранит, или шкаф из бука. К сожалению, подобные изделия стоят довольно дорого, но в каталоге интернет-магазина "MebShop" представлены модели из материалов, которые имитируют натуральные.

2017 год диктует моду на раскладную мебель, в частности, на столы-транформеры. Они выглядят стильно, не занимают много места и дают большую поверхность, на которой удобно работать. Не стоит сразу думать о моделях "книжка", которые были популярны в Советском Союзе. Современные изделия сочетают в себе стекло и металл, складываются в тумбы и ящики. К тому же некоторые из них оснащены колесиками, что делает стол-трансформер мобильным и модным дополнением к любому интерьеру.

Где купить мебель, благодаря которой квартира станет современной и стильной?

С помощью интернет-магазина мебели MebShop.kiev.ua вы можете приобрести гарнитур, который соответствует всем модным тенденциям, по доступной цене. В каталоге представлены изделия для кухни, гостиной, прихожей и спальни.

Кроме моделей, которые есть на сайте "MebShop", можно сделать мебель по собственному дизайну. Благодаря этому ваша квартира будет современной и оригинальной, ведь такое изделие выпущено в единичном экземпляре.

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