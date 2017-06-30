В "армии" ДНР идут масштабные проверки: ищут, куда делось горючее и запчасти к автотехнике

В 1-м "армейском корпусе" ДНР, вслед за работавшей ранее в частях и подразделениях "армейского корпуса" комиссией Центра территориальных войск ЮВО ВС РФ, начали работу проверочные комиссии "штаба корпуса".

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

По данным военного эксперта, главная задача данных комиссий — экстренное реагирование на вскрытые российскими инспекторами множественные факты разворовывания предметов материально-технического снабжения, в первую очередь ГСМ.

Наиболее активно работа комиссий ведется в подразделениях 1-й и 5-й "омсбр", где россияне вскрыли схемы масштабных хищений и торговли дизельным топливом и запчастями к автомобильной технике, организованные под руководством командиров подразделений, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что комиссии Генштаба ВС РФ уже не первый месяц проводят проверки соединений и частей из состава 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов", в результате которых выявлено большое количество правонарушений, связанных с хищением военного имущества.