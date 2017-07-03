Доллар "потерял" восемь копеек. Нацбанк повысил курс гривны

Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на восемь копеек.

Официальный курс гривны на понедельник, 3 июля:

100 долларов — 2602,3367 грн (30 июня — 2609,8994);

100 евро — 2969,7866 грн (2978,6782);

10 рублей — 4,3821 грн (4,4172).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.