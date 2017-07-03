Доллар "потерял" восемь копеек. Нацбанк повысил курс гривны

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2969,7866 грн.
Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на восемь копеек.
Официальный курс гривны на понедельник, 3 июля:
100 долларов — 2602,3367 грн (30 июня — 2609,8994);
100 евро — 2969,7866 грн (2978,6782);
10 рублей — 4,3821 грн (4,4172).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.