Доллар "потерял" три копейки. Нацбанк снова повысил курс гривны

Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на три копейки.

Официальный курс гривны на 4 июля:

100 долларов — 2599,4486 грн (3 июля — 2602,3367);

100 евро — 2955,3131 грн (2969,7866);

10 рублей — 4,4081 грн (4,3821).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.