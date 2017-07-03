Доллар "потерял" три копейки. Нацбанк снова повысил курс гривны

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2955,3131 грн.
Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на три копейки.
Официальный курс гривны на 4 июля:
100 долларов — 2599,4486 грн (3 июля — 2602,3367);
100 евро — 2955,3131 грн (2969,7866);
10 рублей — 4,4081 грн (4,3821).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.