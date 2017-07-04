Экс-резидент ГРУ утверждает, что оборонка России "издыхает"

Бывший советский разведчик, историк, писатель Виктор Суворов (настоящее имя Владимир Резун) заявил, что в Российской Федерации военно-промышленный комплекс "издыхает".

Об этом он рассказал в интервью на телеканале "112 Украина".

В то же время собеседник подчеркнул, что в России оборонка "находится в таком же кризисе, как и все остальное".

"Я недавно видел спутниковый снимок Сталинградского тракторного завода. Он сейчас страшнее, чем он выглядел весной 43-го года. Все растащено, все разрушено", — отметил экс-резидент ГРУ.

По словам эксперта, "строят они истребитель, но никак что-то не получается". "Построили танк, выпустили 10 штук для парада, и один заглох. Если все рушится, если рушится наука, образование, то ВПК процветать не может", — добавил Суворов.

Ранее нардеп, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что в РФ после введения санкций экономическая ситуация значительно ухудшилась, говорят о начале необратимых процессов.