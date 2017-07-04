"Нафтогаз" и "Газпром" полюбовно договариваются о суммах выплат

НАК "Нафтогаз Украины" и российский ПАО "Газпром" во исполнение отдельного решения Стокгольмского арбитража проводят серию переговоров в попытке прийти к соглашению относительно изменений к контракту и окончательных расчетов между сторонами в соответствии с решением арбитров.

Переговоры проходят на нейтральной территории. Об этом со ссылкой на пресс-службу НАКа сообщает "Новое время".

"Нафтогаз" напоминает, что отдельное решение Трибунала при арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма от 31 мая 2017 года содержит принципы, по которым должна быть рассчитана сумма ретроактивной компенсации за переплаты, осуществленные "Нафтогазом", а также цена, которая должна быть применена к любым объемам газа, полученным "Нафтогазом", но не оплаченным в полном объеме.

"Если в ходе переговоров "Нафтогаз" и "Газпром" не придут к согласию относительно новых формулировок и определения подлежащих выплате сумм, окончательное решение примет арбитраж", — отметили в НАКе.

Напомним, летом 2014 года "Нафтогаз" и "Газпром" подали друг против друга иски в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Обе жалобы касались договора купли-продажи газа, который был заключен в 2009 году.

"Нафтогаз" призывал суд признать принцип "бери-или-плати" не применимым в мировой практике; также украинская сторона считает не рыночной контрактную формулу определения цены на газ. Также "Нафтогаз" потребовал вернуть 17,87 млрд долларов за газ, приобретенный с 20 мая 2011 по октябрь 2015 года.

"Газпром", в свою очередь, призывает "Нафтогаз" следовать контракту и оплатить все записанные в нем объемы газа, а также заплатить штрафы — в сумме на 45,78 млрд долларов.

В октябре 2014 года "Нафтогаз" дополнительно подал жалобу по транзитному контракту, который был подписан в том же 2009 году. По этому делу "Нафтогаз" надеется взыскать с российской компании 12,09 млрд долларов. "Газпром" требует 6,64 млрд долларов.

Общая сумма взаимных претензий уже превысила 80 млрд долларов.

31 мая 2017 года Стокгольмский трибунал удовлетворил ряд требований НАК "Нафтогаз Украины". В МИД Украины решение арбитража по газовому контракту назвали "однозначной победой".