Стало известно, когда Украина может получить новый транш МВФ

Украина может получить пятый транш Международного валютного фонда в размере 1,9 млрд долларов осенью, а не летом, как планировалось, из-за затягивания рассмотрения в Верховной Раде ключевых реформ в рамках программы сотрудничества, в частности, пенсионной.

Об этом министр финансов Александр Данилюк рассказал в интервью Bloomberg, пишет УНИАН.

В то же время чиновник подчеркнул, что власти нашей страны агрессивно продвигают нововведения.

"… Это наш план реформ, мы понимаем, почему они нам нужны. Что касается пенсионной реформы, существует общий консенсус о том, что она нужна. Все фракции поддержали это", — добавил Данилюк.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман говорил, что МВФ отложит выделение следующего транша Украине из-за неготовности парламента до конца текущей сессии (15 июля) принять земельную реформу.

В рамках третьего пересмотра программы сотрудничества с Фондом украинское государство обязалось принять земреформу до конца мая, а пенсионную — до конца апреля 2017 года, однако такие законодательные инициативы до сих пор не рассматривались в парламенте.

Напомним, до конца 2017 года Украина планирует получить от международных партнеров 8 млрд долларов, включая три транша кредита МВФ — на 1,9 млрд долларов, августе и сентябре — по 1,3 млрд.