Канада выделит Украине более 6 миллионов помощи на новые проекты

Правительство Канады передаст Украине 6,89 миллионов долларов помощи на воплощение нескольких проектов в различных сферах.

Об этом заявила министр международной торговли Канады Христя Фриланд, пишет Укринформ.

"С начала кризиса в 2013 году Канада была на передовой в помощи международного сообщества Украине. Канада аплодирует воплощенным в Украине реформам и надеется, что эти новые проекты помогут решить безотлагательные вопросы безопасности и миротворческие потребности Украины, пока украинцы строят безопасное, стабильное и процветающее будущее", — сказала Фриланд.

В МИД Канады добавили, что канадские средства будут направлены на пять инициатив, в основном связанных с мониторингом соблюдения прав человека, решением конфликтов, информированием о минах, их обнаружением и обезвреживанием.

"Канада однозначна в своей поддержке народа Украины. Мы продолжаем призывать к защите его прав, повышению безопасности и уважению к целостности границ Украины", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, Европейская комиссия утвердила решение выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.