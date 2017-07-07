Отчетная конференция: как в Лондоне оценили работу Гройсмана?

Правительственный десант в Лондоне отчитался о результатах проводимых реформ и получил напутствие от партнеров на их продолжение, а по некоторым направлениям — настоятельные рекомендации поднажать.

На первой конференции по поддержке украинских реформ, проходившей в Лондоне, представители правительства услышали немало лестных слов. Зарубежные коллеги не скупились на похвалу, отмечая, что за три постреволюционных года Украина сделала больше, чем за предыдущие 23. В свою очередь Владимир Гройсман не только рапортовал об успехах, но и представил план реформирования на следующие три года. Правда, для его реализации необходима поддержка парламента, который заметно тормозит реформаторскую активность Кабмина. На данный момент ни для одного из пяти направлений преобразований, которые правительство определило в качестве приоритетных, депутаты не заложили законодательный фундамент. Поэтому Гройсман из Лондона призвал украинских парламентариев основательно потрудиться в последнюю сессионную неделю.

Перед летними каникулами депутаты, если постараются, могут дать старт сразу трем реформам — образовательной, медицинской и пенсионной. Законодательную основу еще для двух — земельной и приватизации — будут готовить уже осенью. Законопроект по приватизации Кабмин представил на прошлой неделе, а вот дискуссии вокруг правил, по которым будет функционировать рынок земли, еще продолжаются. Впрочем, вероятность того, что Верховная Рада на следующей неделе оправдает надежды правительства по выполнению плана принятия ключевых законов на все 100% невысока. Даже если каждый из профильных министров поклянется на Библии уйти в отставку в случае неспособности реализовать представленные на утверждение депутатам инициативы.

О необходимости земельной реформы и приватизации на конференции в Лондоне акцентировали, прежде всего, в контексте привлечения инвестиций. Призыв к бизнесменам вкладывать в Украину уже давно входит в обязательную программу выступлений руководства страны на выезде, но масштабный поток денежных вливаний пока не наблюдается. Безусловно, проводимая правительством дерегуляция, упрощение разрешительных процедур дают свои плоды — западные бизнесмены поглядывают на нашу страну уже с меньшей опаской. Более того, по данным Европейской бизнес- ассоциации, индекс инвестиционной привлекательности Украины сейчас достиг исторического максимума за последние шесть лет. Но чтобы всерьез заинтересовать инвесторов этого недостаточно. Открытие рынка земли, равно как и прозрачная приватизация тысяч предприятий, способны стать мощным стимулом для зарубежных предпринимателей и толчком для развития украинской экономики.

Не обошлось в Лондоне и без критики. Направленность выпущенных критических стрел не удивила — на Западе по-прежнему считают, что предпринимаемых Киевом усилий в деле преодоления коррупции, недостаточно. Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил о сигналах пробуксовки антикоррупционных реформ — обратил внимание на проблемы с формированием Верховного и антикоррупционных судов, да и о создаваемых преградах для работы антикоррупционеров-общественников не забыл упомянуть, продемонстрировав неплохой уровень осведомленности. И настоятельно посоветовал искоренить коррупцию, жестко и беспощадно. Не менее прямолинейным был и заместитель госсектераря США Вильямс Браунфилд, повторивший слова своего шефа о том, что бороться за Украину Запад готов лишь в том случае, если она не загубит свою душу из-за коррупции. Да и инвесторы отзовутся на многократные призывы, только если будут уверены в способности защитить свои права и деньги в честных судах.

Отчет премьера в Лондоне западные дипломаты и представители международных финансовых организаций в целом восприняли позитивно и высказали готовность продолжать поддерживать Украину на пути реформ, в том числе финансово. В нынешнем году Еврокомиссия намерена выделить еще 200 млн евро на внедрение преобразований в нашей стране, отдельные проекты продолжит финансировать ЕБРР, в реализации реформы образования поможет Финляндия, около 100 млн евро на обновление инфраструктуры и помощь украинским фермерам намерена выделить Венгрия. Кроме того, осенью Кабмин рассчитывает получить очередной транш от МВФ в размере 1,9 млрд долларов.

Следующий отчет украинского правительства об успехах в реформировании будут слушать через год в Копенгагене. За это время Кабмину предстоит добиться если не результатов, то, как минимум, дать убедительный старт фундаментальным изменениям в социально чувствительных сферах, за которые не решались взяться десятилетиями. И в случае успеха, высока вероятность того, что отчитываться в столице Дании будет Кабмин во главе с действующим премьером.