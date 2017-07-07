На рынок Евросоюза выходят еще два новых украинских предприятия

Еще два украинских предприятия получили право экспорта продуктов в Европейский союз (ЕС).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

"7 июля 2017 года еще два украинских предприятия по производству пищевых продуктов животного происхождения получили право экспорта на рынок ЕС. Такое право получили предприятия по производству молока и молокопродуктов и по производству рыбы и рыбной продукции", — говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, отмечается, что теперь в страны ЕС имеют право экспорта 283 украинских предприятия, в том числе 103 производителя пищевых продуктов, в частности, производители мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов.

Кроме того, в ЕС могут экспортировать 180 предприятий-производителей непищевых продуктов животного происхождения, таких как пухо-перьевое сырье, шкуры, корма для непродуктивных животных, субпродукты непищевые, племенной материал, другие непищевые продукты животного происхождения.

Напомним, Европейский парламент поддержал дополнительные торговые преференции для Украины.

Как известно, Украина вошла в ТОП-3 крупнейших экспортеров агропродукции в Европу.

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