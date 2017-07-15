Климкин предупредил бизнесменов: сотрудничество с РФ — взаимодействие с мошенниками

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин предупредил бизнесменов, что любое сотрудничество с Российской Федерацией является взаимодействием с мошенниками.

Об этом он написал в Twitter, комментируя ситуацию с поставками в захваченный Россией Крым турбин немецкого концерна Siemens.

"Урок для всего ответственного бизнеса: любое сотрудничество с Россией — это взаимодействие с мошенниками. Работаем по этому случаю далее", — отметил чиновник.

Ранее Siemens подтвердил, что две газовые турбины вопреки воле компании были доставлены в подконтрольный РФ Крым, она назвала случай "четким нарушением контракта о доставке".

Позже концерн подал иск в Арбитражный суд Москвы против компании "Технопромэкспорт" (структура "Ростеха") и петербургского совместного предприятия "Сименс технологии газовых турбин". В Siemens требуют предотвратить дальнейшие поставки оборудования на полуостров и возвратить ранее поставленное в изначальное место предназначения.