Навальный о войне на Донбассе: дорогая вещь, уничтожает экономику России

Российский оппозиционер, кандидат в президенты Алексей Навальный заявил, что война на востоке Украины является дорогой вещью, которая уничтожает экономику РФ.

Об этом он рассказал во время дебатов со сбежавшим с Донбасса российским террористом Игорем Гиркиным ("Стрелок"), пишет ZN.UA.

В то же время политик подчеркнул, что "плохой мир — лучше хорошей войны".

Также оппозиционер указал, что видит в Минских соглашениях пункты, важные для всех сторон конфликта.

"Чудовищно сложно будет все это реализовывать, но уж лучше реализовывать, чем воевать. Потому что денег на эту войну у России нет, и вести она ее не может", — добавил кандидат в президенты.

Ранее нардеп, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сказал, что в России после введения санкций из-за ее агрессии экономическая ситуация значительно ухудшилась, говорят о начале необратимых процессов.