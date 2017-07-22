Наказание за доставку турбин в Крым. Siemens прекратит поставки оборудования российским компаниям

Концерн хочет разорвать лицензионное соглашение с компаниями из РФ по поставкам оборудования для электростанций.
Немецкий концерн Siemens приостановит поставки энергооборудования российским компаниям, планирует разработать "новые меры контроля".
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные компании.
Агентство уточнило, что, по сведениям Siemens, в захваченный РФ Крым были незаконно доставлены четыре турбины концерна, он предложил выкупить их и аннулировать контракт на поставку.
Также тот разорвет лицензионное соглашение с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и откажется от миноритарной доли в "Интеравтоматике", которая, как писал Reuters, выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин на полуострове.
Ранее Siemens подтвердил, что две газовые турбины вопреки воле компании были доставлены в подконтрольный России Крым, она назвала случай "четким нарушением контракта о доставке".
Позже концерн подал иск в Арбитражный суд Москвы против компании "Технопромэкспорт" (структура "Ростеха") и петербургского совместного предприятия "Сименс технологии газовых турбин". В Siemens требуют предотвратить дальнейшие поставки оборудования на полуостров и возвратить ранее поставленное в изначальное место предназначения.