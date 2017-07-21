Нацбанк повысил курс гривны, евро просел

Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подешевела на две, а также 14 копеек соответственно.

Официальный курс гривны на 21 июля:

100 долларов — 2592,8333 грн (20 июля — 2594,4129);

100 евро — 2977,8690 грн (2992,1364);

10 рублей — 4,3885 грн (4,3794).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.