Нацбанк повысил курс гривны, евро просел

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,3885 грн.
Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подешевела на две, а также 14 копеек соответственно.
Официальный курс гривны на 21 июля:
100 долларов — 2592,8333 грн (20 июля — 2594,4129);
100 евро — 2977,8690 грн (2992,1364);
10 рублей — 4,3885 грн (4,3794).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.