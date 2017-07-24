Германия требует расширить санкции против РФ за поставки турбин Siemens в Крым

Из-за незаконной поставки турбин Siemens в оккупированный Крым Германия призывает Европейский Союз добавить еще четырех российских граждан и компании в санкционный список.

Об этом идет речь в сообщении Reuters со ссылкой на два источника в Брюсселе.

Отмечается, что один из европейских высокопоставленных чиновников заявил, что в список могут включить российских чиновников Министерства энергетики и российскую компанию, которая перевезла турбины.

Другой собеседник отметил, что представители всех 28 стран ЕС могут обсудить этот вопрос в Брюсселе уже в среду. Для введения санкций необходимо единогласное решение всех стран ЕС.

ЕС запретил компаниям вести дела с Крымом после аннексии 2014 года. Компания Siemens заявила, что располагает доказательствами того, что все четыре турбины, которые проданы для проекта на юге России, были незаконно перевезены в Крым.

Напомним, Россия поставила на оккупированный полуостров четыре турбины Siemens, которые предназначались для проекта на Тамани. Турбины Россия планирует использовать для новых крымских ТЭС.

Напомним, ранее в Siemens подтвердил, что две газовые турбины вопреки воле компании были доставлены в подконтрольный России Крым. Компания назвала случай "четким нарушением контракта о доставке".

Позже концерн подал иск в Арбитражный суд Москвы против компании "Технопромэкспорт" (структура "Ростеха") и петербургского совместного предприятия "Сименс технологии газовых турбин". В Siemens требуют предотвратить дальнейшие поставки оборудования на полуостров и возвратить ранее поставленное в изначальное место предназначения.