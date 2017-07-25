Скандал из-за поставок турбин Siemens в Крым. Евросоюз может расширить санкции против РФ

Набирает обороты скандал вокруг турбин Siemens, которые оказались в оккупированном Крыму.. В связи с этим Евросоюз может расширить санкционный список против РФ.

Об этом написал в Twitter корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

По его информации, 26 июля послы стран Евросоюза обсудят расширение санкционного списка против России.

"Послы стран Евросоюза обсудят, добавлять ли 4 человек в санкционный список в отношении России из-за скандала с турбинами в Крыму", — говорится в его сообщении.

Eu ambassadors will on wed discuss whether to add 4 ppl on its #Russia sanctions list over the wind turbine scandal in #Crimea. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 25 липня 2017 р.

Напомним, Германия требует расширить санкции против РФ за поставки турбин Siemens в Крым.

Как известно, Siemens из-за скандала с "крымскими турбинами" прекратит поставки оборудования российским компаниям. Siemens 7 июля информировал о создании спецгруппы для проверки сообщений о поставках турбин в Крым.

Уже 10 июля концерн заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромекспортом" для ТЭС в Тамань, перемещены в Крым, поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возврате турбин в Тамань и прекращения поставок в Крым.