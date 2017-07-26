Украина прекратила подачу электричества на оккупированные территории Донецкой области

Сегодня, 26 июля, начиная с 00:00 Украина прекратила поставлять электричество на оккупированные территории Донецкой области.

Об этом сообщил и.о. директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на странице в Facebook.

"С 00:00 26.07.2017 года прекращены перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области. Территория ОРДЛО на данный момент не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины", — заявил Ковальчук.

По его словам, потребности оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ, а также поставками из Российской Федерации, происходящими по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных, перетоки по ним не учитываются в общем сальдо "Украина-Россия-Беларусь".

Ранее сообщалось, что с 25 апреля украинское государство из-за долгов прекратило подачу электроэнергии на оккупированную территорию Луганской области.