"Долг Януковича". Суд Лондона приостановил решение о выплате России 3 миллиардов

Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о полной приостановке выполнения решения по "долгу Януковича" на 3 миллиарда долларов, полученного нашей страной в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и беглым экс-президентом, до завершения рассмотрения апелляции нашего государства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины.

"Высокий суд принял решение в пользу позиции Украины относительно полного приостановления исполнения решения, вынесенного в порядке упрощенного производства, до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины", — говорится в сообщении министерства.

ранее сообщалось, что российское министерство финансов подало иск к Украине в Высокий суд Лондона по поводу невыплаты кредита в размере 3 млрд долларов, который, по их данным, наша страна должна была погасить в конце 2015 года.