В сенате США договорился по новым санкциям против России

Сенаторы Соединенных Штатов Америки пришли к соглашению по вопросу относительно санкций против России, Ирана и КНДР. Голосование по законопроекту в сенате может состояться уже на этой неделе.

Об этом заявил председатель Комитета по иностранным делам сената США Боб Коркер, сообщает Reuters.

"Я рад сообщить, что мы достигли соглашения, которое позволит нам направить законопроект по санкциям на президентский стол", — заявил он.

Стоит отметить, что палата представителей США приняла законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции", в котором важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

В администрации президента Дональда Трампа заявили, что он поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России.