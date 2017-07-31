Климкин о скандале с Siemens в Крыму: Когда русские жмут вам руку, пересчитайте свои пальцы

31 июля 2017, 16:37

То, что турбины Siemens оказались в Крыму в обход санкций, дипломат назвал "глубоким разочарованием, которое порождает ужас".

Павел Климкин

Западные страны должны отбросить все иллюзии относительно порядочности российских партнеров после скандала с Siemens.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в авторской статье для немецкого издания Welt, сообщает "Укринформ".

"Пора снять розовые очки и посмотреть реальности в глаза: политика по Крыму — слабая точка мировой дипломатии", — пишет министр.

Самому концерну Siemens и другим компаниям, вовлеченным в сотрудничестве с российским государством, он дает совет: "Когда они жмут вам руку, после этого пересчитайте свои пальцы".

То, что турбины Siemens оказались в Крыму в обход санкций, дипломат назвал "глубоким разочарованием, которое порождает ужас". Климкин обратил внимание, что за три года, прошедших с момента оккупации Крыма, украинская сторона постоянно выражала озабоченность тем, что некоторые крупные предприниматели могут не строго придерживаться санкций. Эти опасения озвучивались на высшем уровне, "но, как сегодня выясняется, они остались неуслышанными". Тем тяжелее после случая с Siemens становится ситуация со злоупотреблением доверием.

"Креативность, с которой (русские) искали пути обхода санкции, заставляет задуматься", — отмечает Климкин. В этом деле, по его словам, "на кону слишком много прибыли, но слишком мало морали".

Глава украинского МИД обращает внимание на то, что "никто не играет сегодня с пустыми политическими обещаниями так виртуозно, как Кремль". И в то же время, требование Москвы переходить к business as usual с точки зрения реальной политики становится все громче.

В трехлетней борьбе за реализацию Минских соглашений Украины и ее западные партнеры должны уже осознать, что означает "реальная политика по-русски", — пишет дипломат. Он отмечает, что дело о турбины — это не недоразумение, это ошибка.

Этот инцидент, отмечает Климкин, ставит всю политику санкций перед испытанием. А Украина вместе с федеральным правительствами и европейскими институтами делать все для того, чтобы потеря доверия со всеми тяжелыми последствиями была превращена в общую, последовательную позицию мирового сообщества в вопросе оккупации Крыма.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой сразу на три осведомленных источника сообщало, что Россия завезла две турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens, в оккупированный Крым. Поставки были осуществлены в обход санкций.

Компания Siemens заявила, что ее турбины не могли попасть в Крым.

В свою очередь, российская госкомпания "Технопромэкспорт", которая строит электростанции в Крыму, заявила, что купила оборудование на вторичном рынке, но отказалась раскрыть производителя.

Вскоре в компании Siemens заявили, что все четыре газотурбинные установки, поставленные летом для электростанции в Тамани, попали в оккупированный Крым незаконно.

Позже немецкая компания предложила российской стороне выкупить эти турбины.

Также немцы хотят разорвать лицензионное соглашение с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций.

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Россия Климкин Крым Siemens турбины
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