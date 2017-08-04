Средняя зарплата украинцев в Европе достигает 1000 евро

4 августа 2017, 10:21

Работа за рубежом стала для украинцев реальной возможностью выжить в условиях кризиса.

Многие из наших соотечественников, никогда ранее не покидавшие даже своего города, едут за границу с целью заработать. В таких странах как Чехия, Польша и Латвия возможно официально трудоустроится на разнообразные вакансии и получать достойную зарплату.

Чехия: 1000 евро — не предел

Трудоустройство в Чехии привлекает наших сограждан высокими зарплатами, широким спектром вакансий и дружественным отношением чехов к трудовым эмигрантам. Украинцы могут найти в Чехии практически любую работу согласно своим умениям и желанию. Работодатели обычно ищут горничных, поваров, разнорабочих, сварщиков, операторов ЧПУ. Украинцы с образованием также могут рассчитывать на работу программистом или другим специалистом.

Среди самых популярных вакансий в Чехии — разнорабочие на предприятиях автомобильной или пищевой промышленности. Часто украинцы имеют возможность найти работу на предприятиях, являющиеся мировыми лидерами (немецкие, голландские корпорации) в своей сфере, и получить бесценный опыт сотрудничества с компаниями, определяющими тенденции развития промышленности.

Зарплаты в Чехии значительно выше, чем в Украине. Средняя зарплата в стране — около 1000 евро, но фактически она зависит от занимаемой должности.  Так, на производстве консервов и полуфабрикатов разнорабочие получают 480-760 евро в месяц, на производстве автолюков — до 610 евро, а на производство автодеталей — 490-620 евро.

Специалисты могут рассчитывать на более высокие зарплаты. К примеру, сварщики могут получить до 1300 евро в месяц, программисты — свыше 2000 евро. Повара также получают достойные зарплаты. Одна из крупнейших сетей ресторанов предлагает 120 чешских крон (4,8 евро) в час! При этом, часто работодатели предлагают бесплатное жилье.

Польша: близка и знакома

Легальная работа в Польше привлекает украинцев простой процедурой трудоустройства, разнообразием вакансий и территориальною близостью. Согласно официальным данным, более 1 млн украинцев официально работают, учатся и живут в Польше. Государство-сосед само старается привлечь украинцев, внося изменения в законодательство. Кроме того, с 11 июня в стране стало возможно работать на условиях "безвиза", имея только биометрический паспорт и приглашение от работодателя.

Еще одна важная особенность — средняя зарплата в Польше постоянно растет. Так, в прошлом году она составляла 4218,92 злотых (996 евро), а в апреле этого года — уже 4353,55 злотых (1028 евро). Однако, многие работники получают зарплату выше средней. Самыми затребованными вакансиями Польши являются работники торговли (зарплата — 3000 злотых, около 711 евро), банков и других финучреждений (6600 злотых, или 1570 евро). Среди затребованных специальностей — работники промышленной сферы, они получают 4952 злотых (1170 евро). Немного больше зарабатывают строители — 5 206 злотых (1300 евро). Сварщики получают до 4000 злотых в месяц (944 евро), что довольно мало по сравнению с Чехией.  

Однако, есть вакансии в Польше, куда могут устроиться украинцы без знания языка и опыта работы. Обычно, в таких случаях зарплата зависит от выработки. Так, разнорабочие в среднем получают 9-13 злотых в час, ежемесячная зарплата — 2000-2500 злотых (472-590 евро).

Латвия ищет специалистов

Латвия считается более развитой страной, чем Польша и Чехия. Однако она не предлагает такой выбор вакансий, как данные две страны. Трудоустроится в Латвии могут в основном высококвалифицированные специалисты, такие как автомаляры, автомеханики, операторы ЧПУ, инженеры и т.д.

Средняя зарплата в Латвии составляет около 890 евро. Однако работа в этой стране предоставляет широкие возможности для наших соотечественников. Автослесарь может зарабатывать около 1200 евро, маляр от 1000 евро, сварщик и бетонщик-монтажник — до 2000 евро.

Таким образом, украинцы имеют возможность легально трудоустроиться в странах ЕС на разнообразные вакансии и получать достойные зарплаты согласно своей квалификации и желанию работать.

Материал подготовлен на основании статистических данных компании "Befind & North - Ukraine", CEO Рудницкий Константин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
украинцы Шенген гастарбайтеры безвиз Работа за рубежом трудоустроство
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять