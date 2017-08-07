В Стокгольмском арбитраже "Нафтогаз" увеличит иск к "Газпрому" на 5 миллиардов

В Стокгольмском арбитраже НАК "Нафтогаз Украины" увеличит иск к российскому "Газпрому" по транзитному контракту с 13 млрд долл. еще на 5 млрд долл., и ожидает решение до декабря текущего года.

Об этом сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко в эфире "5 канала".

"По транзитному контракту мы ждем решения по нашим искам. У "Газпрома" там тоже есть иск, но на очень небольшую сумму (около 7 млн долл.). Наши исковые требования — более 13 млрд долл., это те, которые уже выставили, а мы еще выставим более чем на 5 млрд долл.", — сказал он.

Витренко отметил огромную важность решения Стокгольмского арбитража по этому делу для Украины.

Кроме того, он высказал мнение, что даже если в будущем "Газпром" полностью откажется от транспортировки газа через Украину, то ГТС может быть использована для экспорта газа уже украинской добычи. По мнению главного коммерческого директора НАК, за счет применения современных технологий в upstream Украина вполне может покрыть собственные нужды и выйти на экспорт газа.

Напомним, летом 2014 года "Нафтогаз" и "Газпром" подали друг против друга иски в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Обе жалобы касались договора купли-продажи газа, который был заключен в 2009 году.

"Нафтогаз" призывал суд признать принцип "бери-или-плати" не применимым в мировой практике; также украинская сторона считает не рыночной контрактную формулу определения цены на газ. Также "Нафтогаз" потребовал вернуть 17,87 млрд долларов за газ, приобретенный с 20 мая 2011 по октябрь 2015 года.

"Газпром", в свою очередь, призывает "Нафтогаз" следовать контракту и оплатить все записанные в нем объемы газа, а также заплатить штрафы — в сумме на 45,78 млрд долларов.

В октябре 2014 года "Нафтогаз" дополнительно подал жалобу по транзитному контракту, который был подписан в том же 2009 году. По этому делу "Нафтогаз" надеется взыскать с российской компании 12,09 млрд долларов. "Газпром" требует 6,64 млрд долларов.

Общая сумма взаимных претензий уже превысила 80 млрд долларов.

31 мая 2017 года Стокгольмский трибунал удовлетворил ряд требований НАК "Нафтогаз Украины". В МИД Украины решение арбитража по газовому контракту назвали "однозначной победой".

Видео: 5 канал.