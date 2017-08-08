В Украине ускорилась инфляция, но снизился рост цен производителей промпродукции

В июле 2017 года базовая инфляция в Украине в годовом выражении, по сравнению с июлем 2016 года, ускорилась до 7,3% с 6,8%, зафиксированных в июне-2017 к июню-2016.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим месяцем, июнем 2017 года, базовая инфляция в июле замедлилась до 0,1% с 0,2% в июне к маю.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, базовая инфляция составила 4,1%.

В то же время, инфляция в Украине в июле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем, июнем, замедлилась до 0,2% с 1,6% в июне к маю. В годовом выражении, по сравнению с июлем 2016 года, инфляция ускорилась до 15,9% с 15,6%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.

Кроме того, рост цен производителей промышленной продукции в Украине в июле 2017 года в годовом выражении, по сравнению с июлем 2016 года, замедлился до 23,3% с 26,3% месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем, июнем 2017 года, цены производителей промпродукции в июле выросли на 1,8%.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, цены производителей промпродукции выросли на 8%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, ранее Кабмин дал 4-летний прогноз роста экономики и падения инфляции.