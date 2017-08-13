Евро подорожал на девять копеек. НБУ назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,2693 грн.
Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, европейская валюта подорожала на девять копеек.
Официальный курс гривны на понедельник, 14 августа:
100 долларов — 2569,5711 (11 августа — 2569,2368);
100 евро — 3023,1004 грн (3014,2286);
10 рублей — 4,2693 грн (4,2871).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.