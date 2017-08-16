Тонкости ведения бизнеса с Китаем. Начался чат с предпринимателем Дмитрием Ковпаком

На сайте "Главред" начался чат на тему "Особенности бизнеса с Китаем. Маркетинг и продажи" с предпринимателем и путешественником, автором самой результативной программы по бизнесу с Китаем Дмитрием Ковпаком. Дмитрий регулярно посещает выставки в Китае и привозит новинки на рынок. Обучил 4500 человек.

В ходе чата вы узнаете, как находить товары в Китае, как создавать тренды, каковы особенности логистики и переговоров, а также что нужно для бизнеса с Китаем с наценкой от 300%.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке.