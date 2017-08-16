Доллар "потерял" три копейки. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2994,5655 грн.
В среду, 16 августа, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на три копейки.
Официальный курс гривны на 17 августа:
100 долларов — 2557,2720 грн (16 августа — 2559,8280);
100 евро — 2994,5655 грн (3006,2620);
10 рублей — 4,2870 грн (4,2716).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.