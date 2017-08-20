Сокращение военных расходов РФ. Почему Путин должен пожертвовать донецко-луганским "анклавом"

20 августа 2017, 07:00

Для России сейчас возникло очень много рисков, говорит Олег Соскин.

Олег Соскин

Сокращение военных расходов России в 2018 году может привести к отказу РФ от поддержки пророссийских боевиков на востоке Украины.  

Об этом директор Института трансформации общества Олег Соскин рассказал в комментарии "Главреду".

"Сокращение военного бюджета всегда предполагает сокращение возможностей для осуществления наступательных действий. Это значит, что новых военных операций не предвидится, ведь идет существенное сокращение бюджета. Еще не известно, как поведет себя российский ВВП в 2018 году: если он также прекратит рост, то и военные расходы сократятся еще больше. А если в добавок ко всему будет еще и девальвация рубля, то в долларовом отношении эти доходы сократятся еще больше. Все это значит, что для России сейчас очень много рисков. Раз сокращаются военные расходы, то задача — хотя бы удержать их на имеющемся уровне", — говорит политический эксперт.

"Но, с другой стороны, видно, что может произойти и так, что станет невыносимо тяжело удерживать донецко-луганский "анклав". И, возможно, Россия будет вынуждена прекратить его нынешнее финансирование. Ведь сегодня этот "анклав" полностью содержится за счет денег России. И всё вооружение, боеприпасы, военная техника и амуниция поступают туда за счет российского бюджета. Ведь даже смешно предполагать, что местные бандиты были бы в состоянии содержать такую огромную военную мощь", — добавил экономист.

"Путин точно не отступит от Сирии — Россия будет удерживать там позиции, ведь это мощнейший геополитический плацдарм. Также ясно, что будет удерживаться база в Армении, потому что она тоже геополитически важна. Ясно, что и Приднестровье Россия должна удержать, ведь эта территория также важна. Видимо, сейчас какие-то военные силы будут сосредоточены в Беларуси, ведь это тоже важно для РФ. Получается, что вполне логично будет пожертвовать донецко-луганским "анклавом", ведь именно он является главной причиной санкций против России", — резюмировал Олег Соскин.

Напомним, ранее экономист рассказал, что Россия очень увеличила армию и колоссально нарастила наступательные силы в Сирии, Украине, Армении и Беларуси. Основы для увеличения военного бюджета исчерпаны, а роста ВВП нет. Следовательно, военный бюджет нужно сохранять на прежнем уровне либо сокращать.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Сокращение затрат на армию: как изменятся военные операции и обороноспособность России?".

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Донбасс Россия оборона Армения бюджет сокращение эксперт политолог Сирия Приднестровье экономист Соскин Анклав
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