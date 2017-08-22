Украинский предприниматель рассказал, каких подводных камней ожидать от китайских бизнесменов

Украинским предпринимателям нужно быть начеку при общении с китайскими бизнес-партнерами, поскольку те постоянно пытаются сжульничать.

Об этом предприниматель, эксперт по ведению бизнеса с Китаем Дмитрий Ковпак рассказал на чате в "Главреде".

"Подводные китайские камни, безусловно, есть. И первый из них — то, как мыслит китаец. Самое главное — китаец всегда будет искать способ тебя обдурить. А ты рассчитываешь, что это твой надежный партнер после первой выпитой чашки чая. Но как только ты расслабился и не проконтролировал загрузку контейнера, качество партии, количество по накладной, детали и условия продукции, жди "приключений", — говорит эксперт.

Он вспомнил яркий пример из собственного опыта: "Например, мы заказали вазы с логотипами из Китая. Нам прислали около 8 тысяч ваз, и логотипы были напечатаны в виде наклеек и вложены отдельно в коробку. Когда я открыл контейнер и понял, что логотипы нужно наклеивать вручную, было легкое ощущение не до конца выполненных обязательств со стороны китайцев. В итоге, мы в течение нескольких месяцев клеили логотипы на вазы", — рассказывает бизнесмен.

"Тогда я понял, что нужно было это проговорить в начале сделки. Поэтому правило — всегда заказывать инспекцию", — резюмировал Дмитрий Ковпак.

Больше ответов читайте на "Главреде" 23 августа в 9:00: "Предприниматель Дмитрий Ковпак: бизнес с Китаем сегодня доступен каждому".