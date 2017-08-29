Нацбанк повысил курс гривны — доллар подешевел на три копейки

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3042,7546 грн.
Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на три копейки.
Официальный курс гривны на 29 августа:
100 долларов — 2551,5762 грн (28 августа — 2554,5580);
100 евро — 3042,7546 грн (3014,1230);
10 рублей — 4,3582 грн (4,3202).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.