Нацбанк повысил курс гривны — доллар подешевел на три копейки

Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на три копейки.

Официальный курс гривны на 29 августа:

100 долларов — 2551,5762 грн (28 августа — 2554,5580);

100 евро — 3042,7546 грн (3014,1230);

10 рублей — 4,3582 грн (4,3202).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.